Як працюватимуть дитячі садки під час карантину: рекомендації МОЗ



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У МОЗ пояснили, як працюватимуть дитячі садки під час карантину

Головним санлікарем затверджені рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів

Головним державним санітарним лікарем України затверджені Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Організація протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та з урахуванням цих тимчасових рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (Covid-19).

Засновники/суб'єкти господарювання повинні здійснювати оцінку ризиків щодо спроможності закладу забезпечити належне виконання цих рекомендацій, у тому числі щодо наявності підготовленого персоналу, матеріально-технічного забезпечення та враховувати їх при прийнятті рішень щодо відновлення роботи в Умовах карантину.

Температурний скринінг

Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім працівникам закладу дошкільної освіти.

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань не допускаються до виконання обов'язків.

При вимірюванні температури тіла контактним методом, необхідно забезпечити обов'язкову дезінфекцію виробу, яким здійснюється термометрія після кожного його використання, згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу.

Температурний скринінг дітей проводять при вході (початковий) у заклад та кожні 4 години (поточний) з занесенням показників у відповідний журнал довільної форми.

Діти, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань ізолюються з відповідним інформуванням медичного працівника та батьків. При ізоляції важливо не допустити тривожних відчуттів у дитини та враховувати її психологічний стан.

Ранкове приймання дитини до дитячого садка

Ранкове приймання дитини до закладу дошкільної освіти та передачу після закінчення дня проводить вихователь групи на території закладу за межами його будівлі (за несприятливих погодних умов - на вході до приміщення).

Батьки або особи, які їх замінюють, повинні одягати респіратор або захисну маску, так, щоб були покриті ніс та рот.

Організація протиепідемічних заходів

На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів.

Використання антисептиків повинно відбуватись виключно під контролем працівників закладу. Самостійний доступ дітей до спиртових антисептиків повинен бути обмеженим.

Всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей (термометрія, навчання обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету кашлю тощо) проводяться в ігровій формі та за особистим прикладом працівників закладу.

На період карантину у дитсадках забороняється:

використання багаторазових (тканинних) рушників;

використання м'яких (м'яконабивних) іграшок;

використання килимів з довгим ворсом;

перебування у вуличному взутті (без змінного) всередині приміщень;

проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш, ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів);

проведення батьківських зборів (окрім тих, що проводяться дистанційно).

На період карантину у дитсадках рекомендується

розробити адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об'єднання/змішування груп;

обмежити кількість дітей в групах, виходячи з можливості забезпечення належних протиепідемічних умов та контролю над їх дотриманням;

проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;

надавати пріоритет активностям, що проводяться на відкритому повітрі;

переформатувати розміщення в кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечити максимально можливе фізичне дистанціювання;

обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;

обмежити заняття та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового інвентаря;

забезпечити процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно, або одночасно перебувають за одним столом.

Суб'єкт господарської діяльності або засновник має забезпечити

працівників п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів і організувати контроль за їх використанням;

навчання працівників правилам використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації та контроль над дотриманням цих правил;

наявність рідкого мила та паперових рушників в санвузлах;

інформування щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при вході до закладу, при проведенні телефонних записів та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;

дезінфекцію поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;

вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів;

провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня;

централізований збір використаних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

недоступність контейнерів (урн) для використаних ЗІЗ, запасів дезінфікуючих засобів та засобів для прибирання для дітей;

тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику, визначених відповідно до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (Covid-19)», затверджених наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722.

Працівники дитячих садків повинні

регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 2 години, та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

утримуватись від контактів з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань - кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

До слова, Київщина поки не послаблює карантин: дитсадки і транспорт залишаються під забороною.

А от Харків протягом наступного тижня буде готуватися до відновлення роботи дитячих садків після чергового етапу пом'якшення карантину.

Як повідомлялося, в Україні з 25 травня дозволять відкривати дитячі садочки.

До відома, мер Києва Віталій Кличко поінформував, що дитячі садочки відкриються через 10-14 днів після рішення уряду про відновлення роботи закладів освіти.

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