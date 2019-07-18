Столтенберг відреагував на виключення Туреччини з програми винищувачів F-35



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Генсек НАТО Єнс Столтенберг Фото: aa.com.tr

Генсек НАТО висловив стурбованість через виключення Анкари

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг високо оцінив роль Туреччини в НАТО через кілька годин після того, як Сполучені Штати Америки офіційно ініціювали процес виключення Анкари з програми винищувачів F-35 через купівлю зенітно-ракетних комплексів С-400 у Росії. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Зокрема, Столтенберг висловив стурбованість через виключення Туреччини.

«Я стурбований наслідками цього рішення, тому що це означає, що Туреччина не буде частиною програми F-35», - зауважив він.

Також він підкреслив, що жодна інша країна-член НАТО не підняла виключення Туреччини з програми F-35, «тому що ми всі бачимо, що ми залежні один від одного».

«Це не добре; це погано для всіх нас», - наголосив генсек Альянсу.

Нагадаємо, 17 липня США заявили, що вони виключають Туреччину з програми винищувачів F-35 після того, як Анкара закупила зенітно-ракетні комплексів С-400 у Росії.

Як повідомлялося, Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.

Нагадаємо, США висунули ультиматум Туреччині, надавши Анкарі трохи більше двох тижнів для відмови від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 і купівлі американського аналога - системи протиракетної оборони Patriot.

11 травня глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 у Росії.

Сенатори США Джим Інгофф, Джим Ріш та Боб Менендес заявили, що на Туреччину накладуть санкції, якщо вона отримає поставки російських зенітних ракетних систем С-400.

Представник Пентагону Чарльз Саммерс заявив, що у разі завершення операції з придбання у Росії зенітних ракетних систем С-400 на Туреччину чекають «серйозні наслідки».

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкарі потрібні російські зенітні ракетні системи С-400. Водночас турецький лідер підкреслив, що Туреччині також потрібні американські винищувачі F-35.

Також Конгрес США ухвалив рішення про заборону на продаж Туреччині винищувача п'ятого покоління F-35 у зв'язку зі зближенням Анкари з Москвою у військовій сфері.

28 квітня 2018 року державний секретар США Майк Помпео попередив главу МЗС Туреччини щодо придбання російської ракетної системи «земля-повітря». Помпео повідомив міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, що система С-400, радари і ракетні батареї не будуть інтегровані з силами союзників НАТО в Анкарі та додав, що якщо влада Туреччини придбає цю систему у Росії може зіткнутися з санкціями, якщо буде купівля С-400. За словами турецьких оборонних службовців, Анкара та Москва підписали угоду, згідно з якою Росія має поставити до Туреччини дві системи С-400.

У відповідь Туреччина заявила, що погрози США не зупинять купівлю С-400 у РФ.

До слова, американський експерт натякнув на можливу закупівлю Україною винищувачів F-16.