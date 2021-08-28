Страшне ДТП на Львівщині: від травм померла 11-річна дівчинка

Чотири авто зіткнулися через виїзд на зустрічну смугу

У селі Підберізці Львівської області сталася аварія за участі чотирьох автівок,5 постраждалих госпіталізували

У Львівській області зіткнулися чотири автівки. Після зіткнення машин госпіталізували 5 постраждалих, зокрема 11-річну дівчинку. Попри зусилля медиків, дівчинка померла від отриманих травм. Про це повідомила поліція Львівської області.

Аварія сталася 28 серпня приблизно об 11:30. За попередніми даними правоохоронців, у селі Підберізці Львівського району вантажівка «ДАФ» із напівпричепом зіткнулася з легковиком «Хонда». За кермом вантажівки був 64-річний мешканець Стрийського району.

Після зіткнення вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілями «Міцубісі» та «Мерседес Спринтер», який перевозив причіп з автомобілями.

Унаслідок зіткнення в лікарню з тілесними ушкодженнями доставили 48-річного водія та пасажирку «Хонди». Також госпіталізували 48-річного жителя міста Дубляни, який кермував «Міцубісі», його 11-річну пасажирку та іншу жінку з Дублян.

Попри зусилля медиків, дівчинка померла від отриманих травм.

Наразі за цим фактом правоохоронці Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у формі позбавлення волі від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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