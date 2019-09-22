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    Новини

    В Києві патрульний автомобіль спровокував потрійне ДТП

    • Розсилка

    Водій поліцейської Skoda вирішив розвернутися на перехресті, проте не помітив, що відразу за ним їхав інший автомобіль

    На вулиці Солом'янській, в Києві, поліцейський автомобіль Skoda став причиною потрійної аварії.

    Відео моменту зіткнення опубліковано на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».

    Як можна побачити на запису, водій поліцейської Skoda вирішив розвернутися на перехресті, проте не помітив, що відразу за ним їхав інший автомобіль, який врізався в авто правоохоронців. За інерцією друге авто зачепило також третій автомобіль, який їхав назустріч.

    ДТП
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