  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Мийка зруйнувала автомобіль через помилку водія (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через помилку водія мийка зруйнувала автомобіль - Мийка зруйнувала автомобіль через помилку водія (відео)
    Через помилку водія мийка зруйнувала автомобіль
    Скріншот з відео

    Водій випадково відкрив багажник на автоматичній мийці. Результат – зруйнований автомобіль

    У мережі з'явилося відео з Range Rover Evoque, якому не пощастило на автоматичній мийці: машина залишила сервіс з серйозними ушкодженнями. В процесі миття водій позашляховика випадково натиснув на кнопку відкриття багажника і замість звичайної чистки автомобіля, яка повинна була зайняти всього декілька хвилин, отримав виламані п'яті двері і залитий мильною водою салон.

    На кадрах видно, як платформа з автомобілем заїжджає на мийку і покривається водою і мильним розчином. Однак ще до того, як щітки почали обертання, в салоні натиснули на кнопку, і у Evoque раптово відкрилася задні двері.

    @gendosthor

    Japanese style koto trap LoFi hip hop - Shigeo Sano

    Через відкритий багажник в салон почала надходити вода, проте на цьому проблеми не закінчилися. Щітка опустилася до бампера, після чого почала підніматися вгору. На якийсь час вона зупинилася, досягнувши рівня відкритих дверей, проте потім продовжила підйом, вивернувши двері і вирвавши петлі.

    Подія потрапило в об'єктив камери мийки, але при цьому ніхто з працівників нічого не помітив і не зупинив процес.

    Місце події невідомо, проте на Evoque видно європейські номери.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мийка зруйнувала автомобіль через помилку водія (відео)