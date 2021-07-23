Стрибнув з катамарана і зламав шию. У Генічеську на очах матері загинув хлопець

Прибулі медики констатували, що хлопець зламав шию і помер миттєво

За попередньою інформацією, він стрибнув на мілководді і сильно вдарився об дно

На Херсонщині трагічно загинув 20-річний житель Дніпра. Під час відпочинку на Азовському морі у Генічеську він стрибнув з катамарану у воду, зламав шию і вдарився об дно. Смерть настала миттєво, повідомляє «Дніпро вечірній».

Вдень 21 липня мама з сином удвох вирішили прокататися на катамарані. 20-річний Володя вирішив продемонструвати мамі свій стрибок у воду.

За попередньою інформацією, він стрибнув на мілководді і сильно вдарився об дно.

Матір негайно почала кликати на допомогу: прибулі медики констатували, що хлопець зламав шию і помер миттєво.

На своїй сторінці у Facebook Наталія Ніколаєнко опублікувала фотографію загиблого сина і написала, що він був її єдиною дитиною.

Як раніше писав «Главком», в Одесі загинув 17-річний підліток, коли плавав у морі неподалік від пляжа на 11-й станції Великого Фонтану. За словами друзів, йому раптово стало погано.