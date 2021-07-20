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    На морі в Одесі потонув підліток

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    Підліток відпочивав у компанії друзів на пляжі 11-ї станції Великого Фонтану - На морі в Одесі потонув підліток
    Підліток відпочивав у компанії друзів на пляжі 11-ї станції Великого Фонтану
    Фото: з відкритих джерел

    За словами друзів, йому раптово стало погано

    В Одесі загинув 17-річний підліток, коли плавав у морі неподалік від пляжу на 11-й станції Великого Фонтану. За словами друзів, йому раптово стало погано. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

    Там зазначили, що подія сталася 19 липня. Підліток відпочивав у компанії друзів на пляжі 11-ї станції Великого Фонтану. Разом вони попливли до хвилерізу. За словами одного з хлопців, у цей час загиблому раптово стало погано. Його дістали з води та передали медикам, однак реанімувати підлітка не вдалося.

    Правоохоронці кваліфікували справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

    Як раніше повідомлялося, в Україні від початку 2021 року на водоймах вже загинуло 808 осіб. Лише від початку липня потонуло 265 українців, зокрема 36 дітей. Переважно причиною трагедії є купання напідпитку чи у не обладнаних для цього місцях.

    Нагадаємо, на курорті Лебедівка Одеської області морська вода не відповідає гігієнічним вимогам. Такого висновку дійшли фахівці в ході лабораторних досліджень стану якості морської води.

    Теги: вода Одеса пляжі
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    На морі в Одесі потонув підліток