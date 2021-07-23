Не помітила смерті матері: на Дніпропетровщині жінка жила з муміфікованим тілом у квартирі (відео)

Сусіди викликали поліцію, бо у під’їзді їм докучав сморід, а сусідка на контакт не йшла

У місті Кам’янське Дніпропетровської області сусіди відчули страшенний сморід у багатоквартирному будинку. Коли на місце викликали поліцейських, з’ясувалося, що 64-річна мешканка однієї з квартири уже тривалий час живе з покійного матір’ю, тіло якої перетворилося в мумію.

Нестерпний сморід сусіди зауважили, відколи почалася спека. Терпіли близько двох тижнів і нарешті викликали поліцію. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коли жінка не відчинила правоохоронцям двері, їм довелося залізти на другий поверх пожежною драбиною і розбити вікно. В оселі поліцейські ледь не зомліли від нестерпного смороду, а коли почали огляд, виявили труп 93-річної матері, яку сусіди бачили на вулиці востаннє ще восени. Тіло померлої жінки перетворилося на почорнілу мумію.

Пенсіонерка не змогла пояснити, чому весь цей час жила з померлою матір’ю, яку, за її словами, «отруїли» якісь недоброзичливці.

Тіло забрали на експертизу. До її завершення у поліції від коментарів утримуються, але, за попередніми даними, слідів насильницької смерті не виявлено.

Сусіди приголомшені тим, що донька так довго приховувала її смерть і розповідають, що жінка й раніше відзначалася дивною поведінкою. Тепер вони переживають, щоб вона не втнула ще чогось більш небезпечного.

У районній службі соцзахисту кажуть, що жінка не стоїть на обліку як психічнохвора. «Має інвалідність другої групи загального захворювання, з приводу психічних захворювань на обліку не перебуває», – повідомила заступниця начальника Південного управління соцзахисту Кам’янської міськради Ірина Стасенко.

Примусово забрати жінку на огляд до фахівців не мають права.

Нагадаємо, у Кривому Розі в басейні були виявлені тіла 51-річного чоловіка і 50-річної жінки. Ця смерть оповита загадками, так як за деякими даними у воді знайшли дивне поєднання предметів - букет, ікону і пір'я.

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