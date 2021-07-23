На Волині чоловік повернувся з тюрми після вбивства батька і закатував матір

У Маневичах, що на Волині, пенсіонерку побив до смерті її син

36-річний чоловік лише 21 липня повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його батька в 2017 році. Віднині він знову опинився за гратами.

Повідомлення про виявлення тіла в смт Маневичі до поліції надійшло 22 липня, в обідню пору. Про це інформує поліція Волині.

Слідчо-оперативна група на місці виявила жінку, в якої були численні забої та синці. 63-річна місцева жителька лежала на власному подвір’ї без ознак життя.

Поблизу місця трагедії поліцейські затримали її сина, 36-річного місцевого мешканця. Як встановили, він буквально вчора повернувся з в’язниці: у 2017 році був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його батька.

Фото поліції Волині

У нього з матір’ю виник конфлікт, після чого син наніс їй множинні удари палицею по голові та тілу, далі витягнув її на вулицю, а сам сховався. Утративши свідомість, від отриманих травм пенсіонерка померла.

Зловмисника затримали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на столичній Оболоні правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві свого батька.

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