Стрілянина на сесії міськради у Нікополі: поліція відкрила чотири кримінальні справи

Активісти запевняють, що в сесійній залі постріли здійснювали двоє депутатів

Поліція Нікополя Дніпропетровської області відкрила чотири провадження через сутички й стрілянину на сесії міськради 4 травня. Про це повідомили «Радіо Свобода» в міському відділі поліції. За даними поліції, після звернення із заявою міського голови Нікополя Андрія Фісака було відкрите провадження за статтею 129 Кримінального кодексу



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Активісти запевняють, що в сесійній залі постріли здійснювали двоє депутатів

Поліція Нікополя Дніпропетровської області відкрила чотири провадження через сутички й стрілянину на сесії міськради 4 травня.

Про це повідомили «Радіо Свобода» в міському відділі поліції.

За даними поліції, після звернення із заявою міського голови Нікополя Андрія Фісака було відкрите провадження за статтею 129 Кримінального кодексу (погроза вбивством), а після заяви депутата міськради Олександра Рибакова – за частиною 2 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб).

Також поліції поінформували, що провадження були відкриті за статтею 293 та частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (групове порушення громадського порядку та хуліганство із застосуванням зброї).

Таким чином, загалом відкрито чотири кримінальні провадження.

У мерії Нікополя ввечері 4 травня повідомили, що «сесія міської ради була цілеспрямовано зірвана людьми, особи яких встановлюють правоохоронні органи».

«Дії осіб, які зірвали сесію, були направлені на дестабілізацію ситуації та незаконний спосіб зміни влади у місті. У сесійному залі лунали погрози депутатам міської ради, які переросли в сутички із застосуванням фізичної сили», – йдеться повідомленні прес-служби мерії.

У міськраді додають, що сесію зірвали вже вдруге. Перша конфліктна ситуація на сесії сталась 27 квітня.

Водночас ввечері 4 травня на прес-конференції представники «Правого сектора», які були свідками конфлікту, заявили, що в сесійній залі постріли здійснювали двоє депутатів – Олександр Рибаков і Вадим Колесник.

«Ми вимагаємо провести ретельне й оперативне розслідування дій цих депутатів, а також відсторонити цих депутатів від їхньої депутатської діяльності. Також ми звертаємось до керівництва обласної поліції з вимогою провести ретельне розслідування дій поліції. Якщо в найкоротший термін наші вимоги не будуть виконані, то ми залишаємо за собою право здійснювати безпосереднє народовладдя і виправляти ситуацію», – сказала прес-секретар обласного штабу «Правого сектору» Ляля Євтушенко.

Нагадаємо, 4 травня в Нікополі на сесії міської ради стався конфлікт і сутичка між депутатами та активістами «Правого сектора». За даними мерії, активісти намагались завадити проведенню сесії. Водночас, за словами представників «Правого сектора», такого наміру не було: на сесії міськради вони лише хотіли підняти питання про недовіру міському голові, але їм не давали слова.

Під час сутичок одного з депутатів облили кефіром, а мера Нікополя Андрія Фісака – зеленкою. Спочатку повідомлялося, що у ході конфлікту один із депутатів вистрілив зі зброї, ніхто з присутніх не постраждав.