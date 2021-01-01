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    Французька поліція у новорічну ніч розігнала масштабну вечірку, є поранені

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    У Франції діє коронавірусна комендантська година, правила якої забороняють будь-які святкування Нового року поза межами свого житла - Французька поліція у новорічну ніч розігнала масштабну вечірку, є поранені
    У Франції діє коронавірусна комендантська година, правила якої забороняють будь-які святкування Нового року поза межами свого житла
    Скріншот з фото Pixabay

    Внаслідок сутичок троє поліцейських отримали легкі травми

    Французька поліція у новорічну ніч розігнала нелегальну вечірку, де було 2000 учасників. Про це пишуть французькі медіа.

    Зазначається, що найбільша рейв-вечірка відбувалася у Бретані, у маленькому муніципалітеті Льєрон, а кількість її учасників перевищувала кількість жителів містечка, ймовірно, її учасники прибули сюди навіть з Парижа.

    За даними джерел телеканалу Europe 1, йдеться про 2000 учасників. L’independant підтверджує ці оцінки і додає, що нелегальне святкування відбувалося у закинутому ангарі.

    «Внаслідок сутичок троє поліцейських отримали легкі травми, один поліцейський автомобіль спалили. Примітно, що після того вечірка не припинилася і тривала принаймні деякий час, оскільки поліція без підкріплення виявилася нездатна її розігнати. Поліція офіційно наразі не надає деталей про даний інцидент», ─ йдеться у повідомленні.

    У Франції діє коронавірусна комендантська година, правила якої забороняють будь-які святкування Нового року поза межами свого житла.

    Le Figaro зазначає, що інциденти меншого масштабу відбувалися і в інших містах. Зокрема, у Марселі поліція припинила вечірку на близько 300 людей, на 150 з них накладений штраф по 135 євро, а троє організаторів опинилися за гратами за звинуваченнями у діях, що загрожують життю інших людей. 

    Уряд попереджав французів, що за дотриманням комендантської години у новорічну ніч стежитимуть 100 тисяч поліцейських.

    Теги: Франція штраф автомобіль поліція уряд коронавірус комендантська година
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