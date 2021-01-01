Французька поліція у новорічну ніч розігнала масштабну вечірку, є поранені

У Франції діє коронавірусна комендантська година, правила якої забороняють будь-які святкування Нового року поза межами свого житла

Внаслідок сутичок троє поліцейських отримали легкі травми

Французька поліція у новорічну ніч розігнала нелегальну вечірку, де було 2000 учасників. Про це пишуть французькі медіа.

Зазначається, що найбільша рейв-вечірка відбувалася у Бретані, у маленькому муніципалітеті Льєрон, а кількість її учасників перевищувала кількість жителів містечка, ймовірно, її учасники прибули сюди навіть з Парижа.

За даними джерел телеканалу Europe 1, йдеться про 2000 учасників. L’independant підтверджує ці оцінки і додає, що нелегальне святкування відбувалося у закинутому ангарі.

«Внаслідок сутичок троє поліцейських отримали легкі травми, один поліцейський автомобіль спалили. Примітно, що після того вечірка не припинилася і тривала принаймні деякий час, оскільки поліція без підкріплення виявилася нездатна її розігнати. Поліція офіційно наразі не надає деталей про даний інцидент», ─ йдеться у повідомленні.

У Франції діє коронавірусна комендантська година, правила якої забороняють будь-які святкування Нового року поза межами свого житла.

Le Figaro зазначає, що інциденти меншого масштабу відбувалися і в інших містах. Зокрема, у Марселі поліція припинила вечірку на близько 300 людей, на 150 з них накладений штраф по 135 євро, а троє організаторів опинилися за гратами за звинуваченнями у діях, що загрожують життю інших людей.

Уряд попереджав французів, що за дотриманням комендантської години у новорічну ніч стежитимуть 100 тисяч поліцейських.