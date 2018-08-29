Суд Амстердама арештував акції «Газпрому» в «Блакитному потоці»



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Частку «Газпрому» у Blue Stream Pipeline Company B.V заарештували

Суд у Нідерландах ухвалив рішення за позовом «Нафтогазу»

Окружний суд Амстердама ухвалив заарештувати належні російському «Газпрому» акції оператора газопроводу «Блакитний потік» Blue Stream Pipeline Company B.V. за позовом «Нафтогазу України». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на звіт «Газпрому».

Також арешт накладений на погашення заборгованості BSPC (спільне підприємство «Газпрому» та італійської Eni з будівництва та експлуатації морського газопроводу до Туреччини «Блакитний потік») перед «Газпромом».

Відзначимо, в червні «Нафтогаз» повідомив про те, що суд заарештував голландські активи «Газпрому» для виплати українській компанії $2,6 млрд відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.

У російській компанії тоді заявили, що знають про дії «Нафтогазу» в Нідерландах, але не отримував офіційних повідомлень про арешти активів.

Раніше в «Нафтогазі» заявляли, що активи «Газпрому» також заарештовані судами Швейцарії і Великобританії.

Нагадаємо, 28 лютого завершився багаторічний спір між «Нафтогазом» та «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі, який зобов'язав російський концерн доплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу «Газпром» має доплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд доларів.