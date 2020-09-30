Суд: антикорупціонер Шабунін винен у порушенні антикорупційного законодавства
Шабунін несвоєчасно подав декларацію про доходи
Печерський районний суд Києва визнав керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна винним у несвоєчасному поданні декларації про доходи.
«45 хвилин знадобилося Печерському «суду», щоб визнати мене винним у несвоєчасному поданні декларації», – повідомив Шабунін у соцмережі Facebook.
Він наголосив, що декілька років подає свою декларацію добровільно, навіть тоді, коли закон цього не вимагав.
«Нагадаю, що з поданням цієї (декларації – ред.) я запізнився на пів дня. При тому, що система показує, що працював над нею дві години до дедлайну і ще декілька – після», – заявив Шабунін.
Він також уточнив, що правоохоронці не знайшли неправдивих даних у його декларації.
Нагадаємо, Шабунін заявив, що його будинок підпалили в ніч на 23 липня. У будинку знаходилися батьки активіста, вони не постраждали.