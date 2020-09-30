Суд: антикорупціонер Шабунін винен у порушенні антикорупційного законодавства



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Віталій Шабунін запевняє, що запізнився з поданням декларації на пів дня

Шабунін несвоєчасно подав декларацію про доходи

Печерський районний суд Києва визнав керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна винним у несвоєчасному поданні декларації про доходи.

«45 хвилин знадобилося Печерському «суду», щоб визнати мене винним у несвоєчасному поданні декларації», – повідомив Шабунін у соцмережі Facebook.

Він наголосив, що декілька років подає свою декларацію добровільно, навіть тоді, коли закон цього не вимагав.

«Нагадаю, що з поданням цієї (декларації – ред.) я запізнився на пів дня. При тому, що система показує, що працював над нею дві години до дедлайну і ще декілька – після», – заявив Шабунін.

Він також уточнив, що правоохоронці не знайшли неправдивих даних у його декларації.

Нагадаємо, Шабунін заявив, що його будинок підпалили в ніч на 23 липня. У будинку знаходилися батьки активіста, вони не постраждали.

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.

Центр протидії корупції (ЦПК) — українська громадська організація, створена у 2012 році українським громадським діячем, головою правління організації Віталієм Шабуніним та виконавчою директоркою ЦПК Дар'єю Каленюк. Організація фінансується завдяки підтримці міжнародних донорів.

Напрямки діяльності організації: розробка та адвокатування законопроектів, ініціювання розгляду законів про Національне антикорупційне бюро України, контроль над держзакупівлями, виявлення та запобігання корупційних схем під час закупівлі ліків, контроль над держзакупівлями, створення відкритого держреєстру бенефіціарних власників юридичних осіб та відкриття доступу до реєстрів майна, запуск системи електронного декларування.