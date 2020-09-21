Шабунін заявив, що по «справі Юрченка» мав бути з десяток підозр депутатам, але її «злили»



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Нардепа Олександр Юрченка виключили з фракції «Слуга народу»

Шабунін переконаний, що «потекло» з Офісу генпрокурора

Спецоперація з викриття корупційної схеми за участі нардепа від партії «Слуга народу» Олександра Юрченка була зірвана ймовірно через витік інформації з Офісу генпрокурора. Про це в інтерв‘ю «Українській правді» заявив голова правління Центру протидіі корупції Віталій Шабунін.

Він зазначив, що наразі у справі інкримінується тільки епізод щодо передачі 13 тисяч доларів, тоді як на записах йдеться про 200 тисяч доларів.

«Чому не інкримінується другий епізод? Він 13 тисяч взяв, поправки зареєстрував, а далі мова йде про 200 тисяч – для голосування правок в комітеті, потім в залі. Чому не інкримінується ця частина? Тому що передача грошей не відбулася. НАБУ дуже непрозрачно натякає, що операція була зірвана», - зазначив Шабунін.

«Про операцію знали три інституції – НАБУ, САП і Генпрокуратура. НАБУ, САП – нащо їм зливать свою власну операцію? Я більш ніж переконаний, що «потекло» з Офісу генпрокурора. У підсумку – один депутат має підозру. А якби гроші були передані, він же поніс би їх в комітет. А потім – зала. То ця вся операція мала би скінчитися десятком підозр депутатам. Саме тому операцію злили», - наголосив Шабунін.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами. 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка за отримання хабара, що призначався нардепу.

17 вересня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Юрченку.

Юрченка виключили з фракції «Слуга народу».