Активісту Шабуніну невідомі спалили будинок



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Віталій Шабунін показав фото спаленого будинку

У будинку, який підпалили, знаходилися батьки активіста

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що його будинок вночі підпалили. Про це активіст повідомив у facebook.

«Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід», - написав він.

Шабунін також попередив, що в будинку два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання.

«Запрошую журналістів побачити все на власні очі сьогодні о 13:00. Хочемо вкотре нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів», - додав активіст і адресу, де чекатиме на журналістів.

Він додав: «благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше».

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.

Центр протидії корупції (ЦПК) — українська громадська організація, створена у 2012 році українським громадським діячем, головою правління організації Віталієм Шабуніним та виконавчою директоркою ЦПК Дар'єю Каленюк. Організація фінансується завдяки підтримці міжнародних донорів.

Напрямки діяльності організації: розробка та адвокатування законопроектів, ініціювання розгляду законів про Національне антикорупційне бюро України, контроль над держзакупівлями, виявлення та запобігання корупційних схем під час закупівлі ліків, контроль над держзакупівлями, створення відкритого держреєстру бенефіціарних власників юридичних осіб та відкриття доступу до реєстрів майна, запуск системи електронного декларування.