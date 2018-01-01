Уряд схвалив державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки

Фінансування державного оборонного замовлення в 2018 році збільшено на 37% і перевищило 21 млрд грн

Кабінет міністрів України у середу ухвалив основні показники державного оборонного замовлення України на 2018-2020 роки, передає прес-служба МЕРТ. [READ_MORE] «Планувати державне оборонне замовлення на три роки ми почали у 2017 році, і ця система вже довела свою ефективність як для державних замовників, так і для



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Фінансування державного оборонного замовлення в 2018 році збільшено на 37% і перевищило 21 млрд грн

Кабінет міністрів України у середу ухвалив основні показники державного оборонного замовлення України на 2018-2020 роки, передає прес-служба МЕРТ.

«Планувати державне оборонне замовлення на три роки ми почали у 2017 році, і ця система вже довела свою ефективність як для державних замовників, так і для підприємств-виконавців ДОЗ», - прокоментував рішення уряду заступник міністра економічного розвиту і торгівлі України Юрій Бровченко.

Ухвалене урядом державне оборонне замовлення, як зазначається, базується на основних напрямах бюджетної політики на 2018-2020 роки. В середньостроковій перспективі основні зусилля держави будуть спрямовані на забезпечення української армії сучасними зразками озброєння та військовоі техніки. У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення здійснюватиметься в істотно більших обсягах, додали у відомстві.

Попередньо проект державного оборонного замовлення на 2018-2020 роки був розглянутий та схвалений РНБО. Повідомлялося, що фінансування державного оборонного замовлення в 2018 році збільшено на 37% і перевищило 21 млрд грн.

Раніше президент увів у дію рішення РНБО про показники оборонного замовлення на три роки.