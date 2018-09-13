Суд ЄС відмовив російським компаніям у скасуванні санкцій



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У постанові суду сказано, що Рада ЄС надала достатньо обґрунтувань для санкцій

Суд Європейського союзу в Люксембурзі відмовив кільком російським компаніям у позові про скасування запроваджених проти них санкцій.

Скасувати обмежувальні заходи, запроваджені після анексії Криму Росією, просили, зокрема, «Газпромнефть», «Алмаз-Антей», «Роснефть», «Сбербанк» і «ВТБ-Банк».

У постанові суду 13 вересня сказано, що Рада ЄС надала достатньо обґрунтувань для санкцій – підвищити ціну дій Росії, які підривають територіальну цілісність і незалежність України.

«Суд ЄС підтримує обмежувальні заходи, схвалені Радою проти низки російських банків і нафтогазових компаній у зв’язку з кризою в Україні», – йдеться в заяві суду.

Як відомо, у липні 2014 року Євросоюз запровадив економічні санкції проти Росії у зв’язку з анексією Криму і початком збройного конфлікту на Донбасі. Обмежувальні заходи торкнулися енергетики, оборонних підприємств і банків. Дія санкцій прив’язана до виконання Мінських домовленостей. Брюссель продовжує їх кожні півроку.

Низка російських компаній звернулася до суду ЄС, заявивши у скарзі про те, що Рада Євросоюзу необґрунтовано внесла їх у «чорний список».

Нагадаємо, 13 вересня Євросоюз офіційно продовжив дію санкцій проти Росії до березня 2019 року.

Джерело: Радіо Свобода