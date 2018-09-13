Санкції ЄС проти Росії продовжено ще на півроку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції зачепили 155 осіб

Євросоюз продовжив дію санкцій проти Росії.

Про це у Twitter 13 вересня написав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«ЄС сьогодні офіційно подовжив візові заборони та арешти активів на шість місяців для 155 осіб та 44 суб'єктів, залучених до дій проти територіальної цілісності України», - повідомив він.

Санкції продовжені до 15 березня 2019 року.

Нагадаємо, заступник глави російського МЗС Олег Сиромолотов заявив, що Росія не збирається звертати уваги на нові санкції Євросоюзу.

Раніше російський науково-дослідний інститут молекулярної електроніки потрапив в американський список санкцій як організація, яка не відповідає інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США.