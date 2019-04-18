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    Суд Мелітополя постановив, що загибель екіпажу Іл-76 під Луганськом не була наслідком російської агресії

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    <span>Місце катастрофи Іл-76</span> - Суд Мелітополя постановив, що загибель екіпажу Іл-76 під Луганськом не була наслідком російської агресії
    Місце катастрофи Іл-76

    Суддя відмовилась задовольнити позов вдови загиблого командира збитого літака

    Суддя Мелітопольського міськрайонного суду відмовилася визнати загибель Олександра Білого – командира літака ІЛ-76, збитого під Луганськом в липні 2014 року – результатом агресії Російської Федерації.

    Про це повідомила вдова загиблого офіцера Тетяна Чимиркова, яка зверталася до суду з відповідним позовом.

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    За її словами, відповідне рішення суд виніс 16 квітня, повідомляє УНІАН.

    Згідно з рішенням, суд відмовився визнати, що загибель командира транспортного літака ІЛ-76 Олександра Білого і, відповідно, 9 членів екіпажу і 40 десантників, стала результатом збройної агресії Російської Федерації.

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    У рішенні суду, виданого вдові загиблого, вказана лише вступна та резолютивна частина – без мотивувальної частини, де суд аргументує своє рішення.

    Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Юлія Горбачова не змогла прокоментувати агентству своє рішення, пославшись на відсутність часу у зв'язку з судовим засіданням.

    У свою чергу в. о. глави Мелітопольського міськрайонного суду Тамара Міщенко повідомила, що суддя не встигла оформити мотивувальну частину судового рішення у зв'язку з великим робочим навантаженням, пообіцявши, що рішення буде опубліковане повністю у понеділок, 22 квітня.

    В ніч з 13 на 14 липня 2014 при заході на посадку в Луганський аеропорт був збитий транспортний літак ІЛ-76. На борту перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Літак повинен був доставити боєприпаси, їжу, а також підкріплення українським військовослужбовцям, які перебували в оточенні бойовиків «ЛНР» і російських військових.

    27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав винним у службовій недбалості, що призвела до загибелі льотчиків і десантників, генерал-майора Віктора Назарова і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Назаров подав апеляцію, розгляд якої триває досі. Нині генерал Назаров знаходиться на волі.

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