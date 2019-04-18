У Запоріжжі СБУ затримала бойовика терористичного угруповання «Восток» (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Після отриманого поранення бойовик приїхав до Запоріжжя на реабілітацію і тимчасово влаштувався на роботу до однієї з приватних охоронних структур, весь час він підтримував зв’язки з бойовиками «Л/ДНР»

Співробітники Служби безпеки України затримали у Запоріжжі бойовика терористичних організацій «Л/ДНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на «посаді» стрілка так званого «2 батальйону 11 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу «Восток» ДНР», він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Донецької області.

У жовтні 2015 року зловмисник залишив лави незаконних збройних формувань так званої «ДНР» та вступив до «7 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу» терористичної організації «ЛНР».

Після отриманого поранення бойовик приїхав до Запоріжжя на реабілітацію і тимчасово влаштувався на роботу до однієї з приватних охоронних структур.

Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи в місті, зловмисник підтримував зв’язки з представниками терористичних організацій «Л/ДНР».

За оперативною інформацією, він планував повернутися до тимчасово окупованої території України та приєднатися до бойовиків.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні фігуранта справи засоби зв’язку, за допомогою яких він спілкувався з представниками незаконних збройних формувань.

Фото: ssu.gov.ua

Слідчі Служби безпеки України повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, напередодні поліція Донецької області затримала жінку-найманця терористичного угруповання «Восток» самопроголошеної «Донецької народної республіки». Разом з іншими бойовиками вона неодноразово виїжджала на полігон, де вони «відточували на мішенях свою майстерність», потім чергувала на блокпості, пізніше через вагітність стала охороняти одну з адміністративних будівель в Ясинуватій. Перед пологами жінка повернулася до сім'ї в Українськ. Під час допиту вона висловила бажання співпрацювати з правоохоронцями.