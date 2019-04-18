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    Події в Україні

    Дислокація військ РФ на кордоні з Україною дозволяє без підготовки почати активні бойові дії - Муженко

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    Підрозділи РФ на 70 відсотків готові до ведення боїв, - керівник Генштабу ЗСУ - Дислокація військ РФ на кордоні з Україною дозволяє без підготовки почати активні бойові дії - Муженко
    Підрозділи РФ на 70 відсотків готові до ведення боїв, - керівник Генштабу ЗСУ

    Якщо в Україні виникне хаос, тоді настане найсприятливіший час для РФ, щоб почати бойові дії, - Муженко

    Особливість російсько-української війни в тому, що протягом години вона може перетворитися в повномасштабний конвенційний конфлікт із залученням сухопутного, морського, авіаційного компонентів і Сил спецоперацій.

    Про це в інтерв'ю «Фактам» заявив керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

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    «Особливість російсько-української війни в тому, що протягом однієї години (!) вона може перетворитися в повномасштабний конвенційний конфлікт із залученням сухопутного, морського, авіаційного компонентів і Сил спеціальних операцій», - заявив Муженко.

    За його словами, дислокація військ РФ (ударні з'єднання сформовані ними вздовж українського кордону, в тому числі в Білорусі і в окупованому Криму), організована таким чином, що вони без особливої підготовки можуть починати активні бойові дії.

    «За нашими розрахунками і за розрахунками НАТО, ці підрозділи на 70 відсотків готові до ведення боїв. Питання лише в тому, наскільки росіянам дозволить так діяти обстановка, яка складеться всередині нашої країни. Якщо тут виникне хаос, тоді настане найсприятливіший час, щоб такі дії почати», - зазначив він.

    Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко «нормандська четвірка» домовиться про виведення російських військ з Донбасу. У травні або червні 2019 року має відбутись саміт «нормандського формату», що вирішить питання виведення російських військ з України.

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