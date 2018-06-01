Суд не відпустив Вишинського з-під арешту

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Кирило Вишинський

Суд відмовив у задоволенні апеляції по Вишинському

Апеляційний суд Херсонської області не задовольнив скаргу захисту і залишив під арештом керівника «РИА Новости» в Україні Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді, передає прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик.

«Суд відмовив у задоволенні апеляції по Вишинському», — сказала прес-секретар.

Зазначимо, що сьогодні перед засіданням суду Вишинський заявив «про вихід з українського громадянства».

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора «РИА Новости» в Україні.

Джерело: УНН