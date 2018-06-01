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    Суд не відпустив Вишинського з-під арешту

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    Кирило Вишинський - Суд не відпустив Вишинського з-під арешту
    Кирило Вишинський

    Суд відмовив у задоволенні апеляції по Вишинському

    Апеляційний суд Херсонської області не задовольнив скаргу захисту і залишив під арештом керівника «РИА Новости» в Україні Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді, передає прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик.

    «Суд відмовив у задоволенні апеляції по Вишинському», — сказала прес-секретар.

    Зазначимо, що сьогодні перед засіданням суду Вишинський заявив «про вихід з українського громадянства».

    Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

    Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.

    16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора «РИА Новости» в Україні.

    Джерело: УНН

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