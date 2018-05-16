Слідком РФ порушив справу через затримання в Україні пропагандиста «РИА Новости»

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Кирило Вишинський

Розслідування в Росії розпочали за двома статтями Кримінального кодексу

Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

Розслідування розпочали за статтями 144 Кримінального кодексу Росії («перешкоджання юридичній діяльності журналіста» та 299 («притягнення завідомо невинуватої особи до кримінальної відповідальності»).

Нагадаємо, в СБУ заявили, що 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вдома у нього провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві.

Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».

За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.