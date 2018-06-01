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    Вишинський відмовився від українського громадянства і звернувся до Путіна

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    Кирило Вишинський - Вишинський відмовився від українського громадянства і звернувся до Путіна
    Фото: УНІАН
    Кирило Вишинський

    «З цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ», - заявив журналіст

    Головний редактор «РИА Новости» в Україні Кирило Вишинський заявив, що відмовляється від українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

    Про це Вишинський повідомив під час судового засідання у його справі в Апеляційному суді Херсона у п’ятницю, 1 червня.

    «Я звертаюся до президента Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ», - сказав журналіст.

    Також Вишинський звернувся з проханням до російського президента.

    «Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення», - заявив він.

    Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

    Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.

    16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора «РИА Новости» в Україні.

    Джерело: Громадське

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