Вишинський відмовився від українського громадянства і звернувся до Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Кирило Вишинський

«З цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ», - заявив журналіст

Головний редактор «РИА Новости» в Україні Кирило Вишинський заявив, що відмовляється від українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

Про це Вишинський повідомив під час судового засідання у його справі в Апеляційному суді Херсона у п’ятницю, 1 червня.

«Я звертаюся до президента Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ», - сказав журналіст.

Також Вишинський звернувся з проханням до російського президента.

«Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення», - заявив він.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора «РИА Новости» в Україні.

Джерело: Громадське