Суд обирає присяжних для розгляду справи про вбивство Шеремета трансляція



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Раніше підозрювані Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь заявили, що хочуть суду присяжних

Вину підозрюваних оцінюватиме суд присяжних

У п'ятницю, 4 вересня, в Шевченківському районному суді Києва почнеться засідання по суті у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Сьогодні почнинається процес відбору присяжних.

«4 вересня в 12:00 у Шевченківському районному суді Києва за адресою вул. Дегтярівська, 31а, відбудеться чергове судове засідання у справі вбивства Павла Шеремета. На цьому засіданні буде розглядатися питання про відбір присяжних. У п'ятницю в залі суду повинні з'явитися сім присяжних, кожен з яких – як сторона захисту, так і сторона звинувачення – повинні заслухати і поставити відповідні питання», – йдеться на сторінці Free Riff.

Зазначається, що у випадку, якщо є сумніви щодо неупередженості присяжного, йому можна буде заявити відвід. У результаті відбору має залишитися п'ятеро присяжних, з яких троє основних та двоє запасних.

У подальшому судовому процесі присяжні мають долучитися до здійснення правосуддя для фігурантів справи щодо вбивства Шеремета - Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

На сайті Шевченківського суду зазначається, що цю справу розглядатимуть судді Оксана Голуб і Марина Антонюк.

Підготовче засідання у цій справі проходило за участі суддів Голуб, Антонюк і Євгенія Сидорова.