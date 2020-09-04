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    Суд обирає присяжних для розгляду справи про вбивство Шеремета

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    Раніше підозрювані Андрій&nbsp;<span>Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь заявили, що хочуть суду присяжних</span> - Суд обирає присяжних для розгляду справи про вбивство Шеремета
    Раніше підозрювані Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь заявили, що хочуть суду присяжних

    Вину підозрюваних оцінюватиме суд присяжних

    У п'ятницю, 4 вересня, в Шевченківському районному суді Києва почнеться засідання по суті у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Сьогодні почнинається процес відбору присяжних.

    «4 вересня в 12:00 у Шевченківському районному суді Києва за адресою вул. Дегтярівська, 31а, відбудеться чергове судове засідання у справі вбивства Павла Шеремета. На цьому засіданні буде розглядатися питання про відбір присяжних. У п'ятницю в залі суду повинні з'явитися сім присяжних, кожен з яких – як сторона захисту, так і сторона звинувачення – повинні заслухати і поставити відповідні питання», – йдеться на сторінці Free Riff.

    Зазначається, що у випадку, якщо є сумніви щодо неупередженості присяжного, йому можна буде заявити відвід. У результаті відбору має залишитися п'ятеро присяжних, з яких троє основних та двоє запасних.

    У подальшому судовому процесі присяжні мають долучитися до здійснення правосуддя для фігурантів справи щодо вбивства Шеремета - Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

    На сайті Шевченківського суду зазначається, що цю справу розглядатимуть судді Оксана Голуб і Марина Антонюк.

    Підготовче засідання у цій справі проходило за участі суддів Голуб, Антонюк і Євгенія Сидорова.

     Читайте також інтерв’ю «Главкома»:

     

    суд вбивство Павло Шеремет правосуддя Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Яна Дугар
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