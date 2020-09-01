У МВС заявили про об'єктивність експертів у справі Шеремета



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Справу Павла Шеремета передано в суд

Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко ініціював розгляд про дисциплінарну відповідальність судових експертів

У справі щодо загибелі Павла Шеремета експерти не вийшли за межі компетенції та надали об’єктивний письмовий висновок.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС.

Зазначається, що таке рішення було прийнято 31 серпня під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК) при Міністерстві юстиції.

«Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко ініціював розгляд про дисциплінарну відповідальність судових експертів КНДІСЕ (Київського науково-дослідного інституту судових експертиз), які проводили експертизу у кримінальних провадженнях, пов’язаних зі смертю Шеремета П. Г.», – йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком ЦЕКК, експерти КНДІСЕ не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок. Зазначається, що ЦЕКК оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур.

«За результатами оцінювання дотримання процедур у комісії виникли певні зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішено після його отримання», – додали у МВС.

Напередодні політолог Володимир Фесенко заявив, що Мін'юст підтвердив експертизи у справі Шеремета, які доводять вину підозрюваних.

Як повідомлялося Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування справи про вбивство журналіста триває з 20 липня 2016 року. У грудні минулого року слідство провело гучне затримання. Обвинувачення було висунуте відомими українським волонтерам: музиканту Андрію Антоненко, дитячій лікарці Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яна Дугарь. Усі вони вже понад вісім місяців перебувають під слідством.

Шевченківський районний суд Києва на 4 вересня призначив перше засідання по суті в справі про вбивство Шеремета. Вину обвинувачених оцінюватиме суд присяжних.