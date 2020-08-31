Мін'юст підтвердив експертизи у справі Шеремета, які доводять вину підозрюваних?
Політолог Фесенко стверджує, що комісія Міністерства юстиції не дослухалась до скарг адвокатів
Комісія Міністерства юстиції України підтвердила висновки експертиз у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, справу передано до суду. Про це політолог, експерт Володимир Фесенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
«Раніше захист підозрюваних ставив під сумнів обґрунтованість висновків незалежного англійського експерта Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Івана Бірча. Як мене проінформували компетентні джерела в Мін'юсті, сьогодні комісія розглядала скаргу адвокатів захисту на експертизу, яка лежить в основі справи Шеремета і повністю залишила в силі висновки експерта, підтверджуючи їх законність і обґрунтування. Правда було зазначено на деякі технічні зауваження, але суть не змінилася», – розповів він.
При цьому експерт підкреслив, що розслідування по цій справі на завершальній стадії: «Воно передано в суд і тільки суд присяжних може встановити жирну крапку», – зазначив Фесенко.
Він також закликав суспільство знизити градус політизації цього процесу.
«Зараз є тенденція нагнітати ситуацію в інформаційному полі, але краще перевести дискусію з емоційної в змістовну площину, усвідомлюючи всю повноту відповідальності за цю делікатну справу. Думаю, що загальний інтерес - і правоохоронних органів, і захисту, і суспільства в цілому – забезпечити справедливий розгляд цієї справи в суді», – підсумував експерт.
Як повідомлялося Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування справи про вбивство журналіста триває з 20 липня 2016 року. У грудні минулого року слідство провело гучне затримання. Обвинувачення було висунуте відомими українським волонтерам: музиканту Андрію Антоненко, дитячій лікарці Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яна Дугарь. Усі вони вже понад вісім місяців перебувають під слідством. Шевченківський районний суд Києва на 4 вересня призначив перше засідання по суті в справі про вбивство Шеремета. Вину обвинувачених оцінюватиме суд присяжних.