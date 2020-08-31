Мін'юст підтвердив експертизи у справі Шеремета, які доводять вину підозрюваних?



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Сьогодні комісія розглядала скаргу адвокатів захисту на експертизу, яка лежить в основі справи Шеремета

Політолог Фесенко стверджує, що комісія Міністерства юстиції не дослухалась до скарг адвокатів

Комісія Міністерства юстиції України підтвердила висновки експертиз у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, справу передано до суду. Про це політолог, експерт Володимир Фесенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Раніше захист підозрюваних ставив під сумнів обґрунтованість висновків незалежного англійського експерта Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Івана Бірча. Як мене проінформували компетентні джерела в Мін'юсті, сьогодні комісія розглядала скаргу адвокатів захисту на експертизу, яка лежить в основі справи Шеремета і повністю залишила в силі висновки експерта, підтверджуючи їх законність і обґрунтування. Правда було зазначено на деякі технічні зауваження, але суть не змінилася», – розповів він.