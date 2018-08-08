Суд переніс розгляд апеляції на арешт Савченко через завершення робочого дня



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Фото: Радіо Свобода Надія Савченко

Судове засідання повинні продовжити 9 серпня 11:00

Київський апеляційний суд переніс засідання щодо народного депутата Надії Савченко про зміну запобіжної міри через завершення робочого дня.

Відповідне рішення оголосив суддя на засіданні у середу ввечері.

Судове засідання повинні продовжити 9 серпня 11:00.

Під час засідання 8 серпня адвокати Савченко клопотали про зміну запобіжного захисту своїй підзахисній на цілодобовий домашній арешт і просили віддати її на поруки.

Про бажання взяти на поруки нардепа заявили 28 осіб, серед яких сестра Савченко - Віра, її помічниця – Тетяна Проторченко, правник Віктор Шишкін, Герой України Степан Хмара, нардеп Віталій Купрій, нардеп Сергій Мельничук. Сама Савченко зазначила, що підтримує всі заявлені клопотання і розуміє відповідальність.

Адвокат також просив, щоб Савченко звільнили зі скляного боксу.

За словами самої затриманої, зал для засідання виділили «за маленький», але шість поліцейських і шість конвоїрів можуть забезпечити порядок, тому вона хотіла б захищати себе, безпосередньо, біля свого адвоката.

Прокурор зазначив, що проти того, аби Савченко випускали з боксу, адже минулого засідання суду 13 липня, коли їй продовжили міру запобіжного заходу, Савченко намагалася вийти зі зали засідання і самовільно покинула скляний бокс.

«Хотіла б ознайомитися з матеріалами справи. Суд попередньої інстанції розглядав матеріали скопом», - сказала Савченко, зазначивши, що не всі документи, які передали в апеляційний суд, дійшли.

Нардеп попросила для ознайомлення 10 хвилин і суд задовольнив клопотання. Після перерви слово взяли захисника нардепа, котрі виступали більше двох годин.

Нагадаємо, 13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив для Савченко термін тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці - до 10 вересня включно.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

Джерело: Українська правда