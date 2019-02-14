У Київській області викрито міжрегіональну банду викрадачів автомобілів



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Під час обшуку у членів банди виявлено автомобільні номерні знаки та спеціальні пристрої Фото: Прокуратура Київської області

Доведено, що на рахунку організованої групи 12 викрадених транспортних засобів у кількох областях України

Прокуратурою Київської області спільно з поліцією затримано групу у складі 12 осіб, які займались викраденням автомобілів на території багатьох областей України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Так, організатором злочинної групи виявився неодноразово судимий за аналогічні злочини чоловік, який налагодив схему заволодіння транспортними засобами по країні.

Окрім організатора, до складу групи увійшло 6 чоловіків, які безпосередньо займались викраденням автомобілів, ще 3 змінювали ідентифікаційні номери транспортних засобів, а також 2 жінки, які забезпечували учасників групи спеціальною технікою для відкриття автомобілів та дублікатами номерних знаків.

На даний час, доведено, що на рахунку організованої групи 12 викрадених транспортних засобів на території столиці, Київської, Вінницької, Житомирської, Миколаївської та Кіровоградської областей. Перевіряється причетність до незаконного заволодіння ще десятка автомобілів.

Під час проведення більше ніж 40 санкціонованих обшуків, на території 7 областей, за адресами проживання злочинців та у місцях відстою викрадених авто, правоохоронцями виявлено та вилучено спеціальні пристрої для сканування та автозапуску двигуна автомобіля, пристрої для заглушування GPS та GSM сигналів, пристрої для пошуку «маячків», прилади для зміни ідентифікаційних даних транспортних засобів, автомобільні номерні знаки, різноманітні ключі від автомобілів різних марок, рації та інші засоби зв’язку.

Учасників злочинного угрупування затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290 КК України.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.