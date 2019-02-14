У Києві уже зафіксовано понад 100 порушень виборчого процесу



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За добу у Києві складено 4 адміністративні протоколи за порушення виборчого законодавства

У середу, 13 лютого, під час відпрацювання території Подільського району працівники поліції виявили 50-річного киянина, який розклеював передвиборчі агітаційні листівки у невстановленому місці, а саме на фасаді будинку. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Також дільничні офіцери поліції Дніпровського району в парку на бульварі Перова виявили 31-річного місцевого жителя, котрий розклеював на будинках агітаційну продукцію, а на вулиці Миропільській 43-річний городянин клеїв політичну рекламу на будівлях.

У подальшому правоохоронці на трьох правопорушників склали адміністративні протоколи за ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкцією статті передбачено штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, на столичному Подолі поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення на 48-річного директора приватного підприємства, який розмістив агітаційні матеріали на рекламній конструкції без відомостей про установу, що їх надрукувала. Санкція статті передбачає накладення штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Співробітники поліції провели профілактичні бесіди з правопорушниками.

Загалом від початку виборчої кампанії до органів столичної поліції надійшло 125 повідомлень про порушення. Розслідується 4 кримінальні провадження та складено 19 адміністративних протоколів за порушення у виборчій сфері.

Столичні правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомляти на спецлінію 102 про всі факти порушень виборчих перегонів з метою негайного реагування та прийняття відповідних рішень.

Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.