Активіст Стерненко звинуватив відомство Авакова у незаконному стеженні



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Сергій Стерненко заявив, що через півгодини після виявлення пристроїв для стеження, йому зателефонували з поліції і запропонували відкрити кримінальне провадження за цим фактом

Стерненко впевнений, що пристрій для стеження використовувався співробітниками одеської поліції

Один з двох GPS-трекерів, що були встановлені на автомобіль громадського активіста Сергія Стерненка, належить одеській поліції. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я маю підстави стверджувати зі 100% впевненістю що пристрій, за допомогою якого відстежували мої переміщення, використовувався співробітниками одеської поліції», - заявив він.

За словами Стерненка, в день виявлення трекерів, за півгодини після цього, йому зателефонував співробітник Шевченківського відділу поліції та сам запропонував відкрити кримінальне провадження за цим фактом та направити слідчо-оперативну групу для їх вилучення.

«Я відмовив. Бо це навіть не підслідність поліції. А ще за півгодини той же поліцейський знов мені подзвонив та запропонував послугу з огляду авто на факт наявності інших пристроїв. Хто хоч раз подавав до поліції заяву про злочин, знає як там опираються і не хочуть відкривати кримінальне провадження. А тут самі телефонують. Ще й послуги пропонують. Який цікавий збіг», - підкреслив Стерненко.

Активіст нагадав, що знайдено ці трекери було вже після скоєння третього нападу на нього.

«Скоріш за усе, вони там були не день та не два. Врахуйте ще факт того, що поліція Одещини знала про те, що на мене готувались напади, але нічого не робила для їх запобігання. Більше того — спеціально відмовляла мені у наданні охорони. Тому тут можна недвозначно зробити висновки, для чого на моє авто поліцейські чіпляли один з GPS-трекерів», - зазначив він.