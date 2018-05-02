У Києві суди поновили на посадах 260 екс-міліціонерів, що провалили атестацію

За результатами атестації з поліції Києва було звільнено близько 11% осіб

За рішеннями судів у Києві було поновлено на посаді 260 колишніх міліціонерів, які не пройшли атестацію. Про це повідомив в інтерв’ю УНН керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко. «У нас загалом по поліції Києва було звільнено приблизно 11% за результатами атестації, це приблизно



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За результатами атестації з поліції Києва було звільнено близько 11% осіб

За рішеннями судів у Києві було поновлено на посаді 260 колишніх міліціонерів, які не пройшли атестацію. Про це повідомив в інтерв’ю УНН керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.

«У нас загалом по поліції Києва було звільнено приблизно 11% за результатами атестації, це приблизно 800 осіб. Вже на теперішній час є рішення суду про поновлення 260 осіб. Ще деякі рішення ми оскаржуємо. Приблизно на теперішній час 260 осіб, але не всі ще приступили до обов’язків», - сказав він.

При цьому голова столичної поліції пояснив, що, незважаючи на те, що частково були набрані нові співробітники, через некомплект наразі немає проблем з працевлаштуванням відновлених за рішенням суду працівників.

«Скажімо, посада оперуповноваженого - це не одна посада і не 10, а їх сотні, тому ми зможемо за рішенням суду поновити людину на тій посаді, на якій вона була. Вона не програє ні в посадовому окладі, ні у вислузі років», - додав Крищенко.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомляв, що понад 2 тисячі звільнених працівників правоохоронних органів поновились на своїх посадах через суди.

Національна поліція оголосила набір у патрульну поліцію Криму та Севастополя.