Відсторонення Тупицького. Колишній заступник генпрокурора кваліфікував дії Зеленського як злочин

Тупицького відсторонено від посади на два місяці

Тупицького відсторонено від посади на два місяці

Віктор Чумак: «На кожного Семочко знайдеться свій Тупицький»

Указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду строком на два місяці можна кваліфікувати як перевищення влади. Про це колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

«На кожного Семочко знайдеться свій Тупицький», – написав він.

За його словами Петру Порошенку закидали перевищення влади та порушення процедури при призначенні Сергія Семочка першим заступником Служби зовнішньої розвідки. Чумак підкреслив, що зараз Володимир Зеленський має шанси отримати ті ж самі закиди при відстороненні від посади Тупицького.

Як повідомлялося, 29 грудня президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні РНБОУ, що зібралася на засідання у зв'язку з подальшими діями щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького.

24 грудня голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликає Офіс генпрокурора для вручення підозри.

28 грудня Тупицький не прийшов до Офісу Венедіктової, прокуратура направила йому підозру поштою.

Цього ж дня, 28 грудня, стало відомо, що Офіс генпрокурора просить президента Володимира Зеленського відсторонити Тупицького після того, як він не з'явився за викликом.