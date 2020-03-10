Семочко програв суди проти СБУ (Документи) документ



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Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко

Колишній розвідник і начальник ГУ СБУ у Києві та Київській області одержав три суворі догани

Ексначальник Головного управління СБУ у Києві та Київській області і експерший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко програв два суди проти керівництва СБУ.

Про це повідомляє «Главком».

На початку січня 2018 року Семочко, перебуваючи на посаді начальника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, подав позов до Окружного адмінсуду Києва. Він вимагав визнати протиправним накладення на нього і його підлеглих дисциплінарного стягнення наприкінці 2017 року. Зокрема, добивався скасування наказу тодішнього голови СБУ Василя Грицака від 15 грудня 2017 про накладення дисциплінарних стягнень; дисциплінарного стягнення від 17 листопада 2017 року, а також визнання протиправним, неправдивим і таким, що не відповідає фактичним обставинам висновок від 4 листопада 2017 року.

11 вересня 2019 року Окружний адмінсуд Києва відмовив Семочку в задоволенні позовних вимог.

5 лютого 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції. При цьому самі тексти обох судових рішень засекречені на підставі пункту чотири частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» (справа розглядалася у закритому судовому засіданні).

Наразі Сергій Семочко направив касаційну скаргу до Верховного суду. 4 березня суд залишив її без руху, надавши позивачу 10 днів на усунення недоліків.

У відповіді на інформаційний запит «Главкома» керівник управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю Олена Гітлянська повідомила, що протягом 2017-2018 років на Сергія Семочка були накладені дисциплінарні стягнення у вигляді зауваження, догани і трьох суворих доган (за невиконання вимог військових статутів та наказів командирів, несприяння проведенню службового розслідування).

Як повідомляв «Главком», наприкінці листопада 2019 року Сергій Семочко через Окружний адміністративний суд Києва подав позов про визнання протиправним та скасування наказу Служби зовнішньої розвідки про своє звільнення.

Як відомо, Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара».

В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».