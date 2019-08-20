Суд сьогодні розгляне апеляцію у справі Вишинського



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Кирила Вишинського звинувачують у державній зраді

Раніше суд вирішив залишити Вишинського під вартою до 19 вересня

Київський апеляційний суд у вівторок, 20 серпня, планує розглянути скаргу захисту на рішення Подільського районного суду Києва про продовження утримання під вартою головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді.

Засідання суду призначене на 11:00.

Раніше суд вирішив залишити Вишинського під вартою до 19 вересня.

Нагадаємо, у Зеленського пропонують Росії обміняти Вишинського на Сенцова.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що пропагандиста Кирила Вишинського повинні відпустити без попередніх умов.

Генеральний прокурор Юрій Луценко впевнений, що головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, який утримується в СІЗО в Києві, має велику цінність для очільників Росії. При цьому він додав, що Вишинський формально є громадянином України.

Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України, перевезли до Херсона, де 17 травня Херсонський міськсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.