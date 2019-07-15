Луценко: Господарів Кремля Вишинський цікавить більше всього



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Просто передати Росії Вишинського не можуть, тому що він є громадянином України

Генеральний прокурор Юрій Луценко впевнений, що головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, який утримується зараз в СІЗО в Києві, має велику цінність для очільників Росії.

«Якщо говорити про Вишинського, то це дуже серйозна справа. З різних оперативних і розвідувальних джерел мені відомо, що Вишинський – це людина, яка цікавить господарів Кремля більше всього», - сказав генпрокурор на брифінгу після допиту в НАБУ.

При цьому він додав, що пан Вишинський формально є громадянином України.

«Відтак передача його в Росію є неможливою», - зазначив Луценко.

Нагадаємо, сьогодні суд зі зміни запобіжного заходу Кирилу Вишинському перенесли на 19 липня. На засіданні була присутня російська омбудсмен Тетяна Москалькова, яка прокоментувала також і питання звільнення 24 українських моряків. Вона заявила, що Росія не зобов'язана виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків, але ставиться до нього з повагою і готова до діалогу за принципом вулиці з двостороннім рухом.