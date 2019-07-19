Росія відкидає можливість обміну Вишинського



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Кирило Вишинський формально є громадянином України

Вишинський сам категорично проти обміну, - заявила Москалькова

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова вважає, що пропагандиста Кирила Вишинського повинні відпустити без попередніх умов.

За словами Москалькової, запобіжний захід Вишинському повинен бути змінений без будь-яких попередніх умов.

«Тим більше, що він сам категорично проти обміну, а його захист переконаний, що підстав для утримання під вартою журналіста немає», - цитує Москалькову Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, у Зеленського пропонують Росії обміняти Вишинського на Сенцова. Також Зеленський заявив, що Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну.

15 липня повідомлялося, що Генеральний прокурор Юрій Луценко впевнений, що головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, який утримується зараз в СІЗО в Києві, має велику цінність для очільників Росії. При цьому він додав, що пан Вишинський формально є громадянином України.

Як відомо, 15 липня суд зі зміни запобіжного заходу Кирилу Вишинському перенесли на сьогодні, 19 липня. На засіданні була присутня російська омбудсмен Тетяна Москалькова, яка прокоментувала також і питання звільнення 24 українських моряків. Вона заявила, що Росія не зобов'язана виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків, але ставиться до нього з повагою і готова до діалогу за принципом вулиці з двостороннім рухом.