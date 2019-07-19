Вишинського залишили під вартою ще на два місяці



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Вишинський на суді, 19 липня Фото: Цензор.НЕТ

19 липня Подільський районний суд Києва провів засідання у справі Вишинського

Подільський районний суд Києва на засіданні 19 липня прийняв рішення залишити головного редактора «РИА Новости-Україна» Кирила Вишинського під вартою до 19 вересня.

Як відомо, прокуратура просила суд продовжити Вишинському термін тримання під вартою на 60 днів.

Нагадаємо, у Зеленського пропонують Росії обміняти Вишинського на Сенцова. Також Зеленський заявив, що Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова вважає, що пропагандиста Кирила Вишинського повинні відпустити без попередніх умов.

15 липня повідомлялося, що Генеральний прокурор Юрій Луценко впевнений, що головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, який утримується зараз в СІЗО в Києві, має велику цінність для очільників Росії. При цьому він додав, що пан Вишинський формально є громадянином України.

Як відомо, 15 липня суд зі зміни запобіжного заходу Кирилу Вишинському перенесли на 19 липня. На засіданні була присутня російська омбудсмен Тетяна Москалькова, яка прокоментувала також і питання звільнення 24 українських моряків. Вона заявила, що Росія не зобов'язана виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків, але ставиться до нього з повагою.

Джерело: Страна.ua