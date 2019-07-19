РФ має повернути українських моряків без умов, а Сенцова обміняти на Вишинського — Зеленський



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Українські військовополонені моряки та їхній захист у суді Москви фото: Victoria Ivleva/Фейсбук

«Ми готові обміняти Вишинського на Сенцова, але хочемо отримати всіх наших в'язнів»

Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський журналістам, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми не кажемо про обмін з приводу наших моряків, моряків нам повинні повернути», - наголосив Зеленський.

Також Зеленський заявив, що Київ готовий звільнити заарештованого головного редактора «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, якщо РФ готова одночасно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова.

«Якщо ми говоримо про добру волю і ми справді хочемо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського обміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета», - сказав Зеленський у п'ятницю вранці в Києві журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

Президент наголосив, що кінцевою метою України є повернення з РФ усіх утримуваних там в'язнів, політв'язнів і військових українців. «Якщо це такі перші кроки - ми готові», - додав він.