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    РФ має повернути українських моряків без умов, а Сенцова обміняти на Вишинського — Зеленський

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    Українські військовополонені моряки та їхній захист у суді Москви&nbsp; - РФ має повернути українських моряків без умов, а Сенцова обміняти на Вишинського — Зеленський
    Українські військовополонені моряки та їхній захист у суді Москви 
    фото: Victoria Ivleva/Фейсбук

    «Ми готові обміняти Вишинського на Сенцова, але хочемо отримати всіх наших в'язнів»

    Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну.

    Про це заявив президент України Володимир Зеленський журналістам, пише «Інтерфакс-Україна».

    «Ми не кажемо про обмін з приводу наших моряків, моряків нам повинні повернути», - наголосив Зеленський.

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    Також Зеленський заявив, що Київ готовий звільнити заарештованого головного редактора «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, якщо РФ готова одночасно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова.

    «Якщо ми говоримо про добру волю і ми справді хочемо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського обміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета», - сказав Зеленський у п'ятницю вранці в Києві журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

    Президент наголосив, що кінцевою метою України є повернення з РФ усіх утримуваних там в'язнів, політв'язнів і військових українців. «Якщо це такі перші кроки - ми готові», - додав він.

     

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