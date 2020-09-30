У Польщі затримали ще трьох фігурантів справи ексглави «Укравтодору» Новака



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20 липня спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака

Затриманих звинувачують у тому, що вони дали Новаку хабарі за посади

У Польщі затримали ще трьох людей у справі ексочільника «Укравтодору» Славоміра Новака.

Про це повідомляє польське інформагентство РАР.

Затриманих звинувачують у тому, що вони дали Новаку хабарі за посади. Загальна сума – кілька сотень тисяч злотих.

Серед затриманих:

ексглава паливно-енергетичного концерну Даріуш К.;

ексголова правління енергетичної компанії Войцех Т.

Хабарі давали нібито в період, коли Новак очоював політичну Раду уряду та був міністром транспорту, будівництва та водних ресурсів Польщі.

Раніше повідомлялося, що в ексглави Укравтодору знайшли дві схованки з готівкою понад $1 млн.

Нагадаємо, 20 липня спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака. Пізніше в НАБУ розповіли деталі справи, яку вони вели спільно з польськими колегами.

Повідомлялося, що ексглаву «Укравтодору» підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні. Слідство відпрацьовує тендери на суму 270 млн євро.

До слова, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака.

Національне антикорупційне бюро здійснювало в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

У 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.