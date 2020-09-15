В ексглави Укравтодору знайшли дві схованки з готівкою понад $1 млн



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Затримання Славоміра Новака

Нові дані вказують на набагато більший масштаб дій Славоміра Новака, ніж вважалося досі

Співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили невідоме досі майно, яке приховував ексглава Укравтодору Славомір Новак. Про це у вівторок, 15 вересня, повідомляє Polsat News.

Зазначається, що слідчі антикорупційного бюро в ході обшуку виявили серед іншого гроші в різних валютах (понад 536 тисяч євро, 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих) - в цілому більше 4 млн злотих, частина з них зберігалася в двох спеціальних схованках, які були підготовлені для зберігання грошей.

Також польські правоохоронці конфіскували дві квартири вартістю в 2 млн злотих і автомобіль марки Land Rover. Слідчі наголошують, що виявлені гроші і автомобіль пов'язані з корупційними злочинами, вчиненими Славоміром Новаком.

«Нові висновки показують набагато більший масштаб дій Славоміра Новака, ніж вважалося досі», – сказав співрозмовник телеканалу, знайомий з деталями слідства.

Наразі слідство зосереджене на пошуку додаткових майнових компонентів, що належать колишньому політику.

Нагадаємо, 20 липня спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції екс-глави Укравтодору Славоміра Новака. Пізніше в НАБУ розповіли деталі справи, яку вони вели спільно з польськими колегами.

Повідомлялося, що екс-главу Укравтодору підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні. Слідство відпрацьовує тендери на суму 270 млн євро.

До слова, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака.

Національне антикорупційне бюро здійснює в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

У 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.