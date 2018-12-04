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    Суд у Росії ув’язнив на чотири роки екс-охоронця Яроша

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    Олександр Шумков засуджений у РФ до 4 років колонії&nbsp; - Суд у Росії ув’язнив на чотири роки екс-охоронця Яроша
    Олександр Шумков засуджений у РФ до 4 років колонії 

    Адвокат, який захищав політв'язня, наполягав на виправдувальному вироку

    Суд у Росії засудив до чотирьох років колонії загального режиму українського політв'язня Олександра Шумкова за участь у «Правому секторі».

    Як повідомляє російське видання «Грани.ру», такий вирок оголосив у вівторок Севський райсуд Брянської області.

    Шумкову присудили точно такий термін, про який просив прокурор. Адвокат, який захищав політв'язня, наполягав на виправдувальному вироку.

    Шумкова визнали винним в «участі в діяльності екстремістської організації». Сам українець свою провину заперечував.

    «Якщо розглядати цю справу, то виходить, Верховний суд заборонив діяльність «Правого сектора» в усьому світі. Тому виникає питання: а чи не забагато на себе бере влада РФ, вирішуючи, які організації законні, а які незаконні на території України», – заявив Шумков на суді.

    Згідно з фабулою справи, Шумков був у складі «Правого сектору» з моменту його створення в листопаді 2013 року по 23 серпня 2017 року і «тривалий час» був охоронцем тодішнього лідера ПС Дмитра Яроша.

    На думку російського слідства, останній факт свідчить про «значну роль» Шумкова в організації.

    Діяльність руху названа «спрямованою проти інтересів Російської Федерації і такою, що зазіхає на її територіальну цілісність».

    Шумков у своїх свідченнях у суді заявляв, що з охорони Яроша пішов на початку червня 2014, а в листопаді того ж року вийшов з «Правого сектора» і вступив в українську армію. Тим часом Верховний суд Росії заборонив діяльність ПС в країні лише 17 листопада 2014 року.

    У числі інших епізодів справи згадувалась участь Шумкова у вересні 2015 року у цивільній блокаді Криму. Також йому інкримінована участь у «ряді акцій, спрямованих на залякування жителів Херсонської області, що мітингують проти блокади Криму і закликають до відновлення економічних і політичних відносин з Росією».

    В Україні стверджують, що Шумков за власною ініціативою прибув в Росію, ховаючись від кримінального переслідування на батьківщині, і прямо на прикордонному пункті повідомив про членство в «Правому секторі».

    Основний свідок обвинувачення у справі Шумкова – колишній військовий Михайло Алланазаров, який служив разом із політв'язнем, дезертирував і отримав тимчасовий притулок в Росії. В Україні проти Алланазарова відкриті справи про зброю, наркотики і самовільне залишення військової частини.

    Крім того, у суді допитали двох секретних свідків. Один з них представився як колишній член Партії регіонів і чинний помічник депутата Верховної ради України від Опозиційного блоку.

    Олександр Шумков зник у вересні 2017 року. Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, але законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня 2017 року.

    Джерела в прикордонній службі повідомляли, що в них є інформація про те, що 23 серпня Шумков нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.

    Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.

     

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