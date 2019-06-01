Суд в Угорщині заарештував українського капітана затонулого судна



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Водолази шукають зниклих на місці аварії у Будапешті, 31 травня

64-річний капітан, якого називають як Юрій С., з Одеси, взятий під арешт терміном на один місяць

Суд в Угорщині на місяць взяв під арешт українського капітана затонулого пароплава, внаслідок аварії якого у Будапешті загинули люди.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Суд у столиці Угорщини Будапешті ухвалив узяти під арешт громадянина України, капітана круїзного судна, яке зіткнулося з прогулянковим катером на Дунаї, внаслідок чого загинули принаймні сім пасажирів катера.

За рішенням суду, 64-річний капітан, якого називають як Юрій С., з Одеси, взятий під арешт терміном на один місяць.

За словами його адвоката, суд також встановив можливість вийти на волю під заставу, але прокуратура відразу оскаржила цей пункт, тому капітан лишається під вартою.

Як повідомляє агентство France Presse із посиланням на представника суду, 1 червня йому висунули обвинувачення, але не уточнили, яке саме.

Нагадаємо, затриманий український капітан заперечує порушення правил.

Як відомо, угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що 29 травня врізалося у катер з туристами у Будапешті.

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.

Загалом на катері знаходилося 33 пасажири - переважно туристи з Південної Кореї, та двоє угорських членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сімох вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою безвісти.