Суд відмовився зняти арешт із позашляховика колишнього судді Чауса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус підозрюється у хабарництві та незаконному перетині кордону Фото: УНІАН

До суду надійшла скарга на рішення Солом'янського районного суду Києва, який ще в 2017 році наклав арешт на майно Чауса, а саме на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150

Київський апеляційний суд відмовився розглядати зняття арешту з автомобіля Toyota Land Cruiser Prado 150, що належить колишньому судді Миколі Чаусу, який підозрюється у хабарництві. Про це сказано в матеріалах суду.

До суду надійшла скарга на рішення Солом'янського районного суду Києва, який ще в 2017 році наклав арешт на майно Чауса, а саме на цей автомобіль.

Майно було заарештовано за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

11 березня Київський апеляційний суд повернув скаргу адвоката Чауса через непідсудність.

Як повідомлялось, Офіс генпрокурора засекретив екстрадицію екссудді Чауса з Молдови.

У липні 2019 року під час візиту до Києва прем'єр-міністра Молдови Майї Санду президент Володимир Зеленський підняв питання екстрадиції до України Чауса. За словами президента, Молдова пообіцяла посприяти екстрадиції.

Як повідомлялось, у жовтні 2017 року президент Молдови Ігор Додон відмовив Чаусу в наданні політичного притулку.

Україна надіслала документи для його екстрадиції.

Чаус підозрюється у хабарництві та незаконному перетині кордону.

За даними правоохоронців, колишній суддя ховав суми хабарів у банках, закопаних у городі.

28 грудня 2015 року Суддя Чаус заарештував Геннадія Корбана - соратника олігарха Ігоря Коломойського.