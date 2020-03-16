Побив оператора і техніку – невинний: суд виправдав нападника на журналістів



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Скріншот з відеозапису

Напад стався п‘ять років тому під час зйомок маєтку родини тодішнього заступника міністра МВС Сергія Чеботаря у селі Лісники під Києвом

16 березня Києво-Святошинський районний суд Київської області виніс виправдувальний вирок щодо зятя заступника міністра МВС Сергія Чеботаря – Олега Поліщука, який напав та пограбував журналістів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Напад стався п‘ять років тому під час зйомок маєтку родини тодішнього заступника міністра МВС Сергія Чеботаря у с. Лісники, під Києвом. Фізичне перешкоджання роботі журналістів зятем правоохоронця зафіксовано на відео. Того ж дня Олег Поліщук з групою молодиків побив оператора, розтрощив і викрав камеру. За фактом нападу на журналістів порушено кримінальне провадження за двома статтями: ст.171 ч.1 («Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів») та ст.186 ч.2 («Грабіж, поєднаний з насильством»).

Попри наявність відео нападу на журналістів, суддя Владислав Лисенко виправдав зятя правохоронця «у зв’язку з недоведенням, що в його діях є склад злочину».

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Протягом п’яти років справу щодо побиття журналістів Bihus.Info свідомо затягували. У лютому 2018 року Києво-Святошинський районний суд навіть закрив справу на підставі документів, які виявились підробкою. Постанову про закриття справи начебто підписав у 2016 році слідчий Ірпінського відділу поліції Нацполіції Сергій Захарченко. Але потерпілим – журналістам Bihus.Info – постанову поліція не надіслала. Пізніше, з’ясувалось, що слідчий Захарченко не закривав справу і нічого не підписував. Такі письмові пояснення він дав в ході службового розслідування головного управління Національної поліції у Київській області. За фактом підробки його підпису на постанові про закриття справи 30 січня 2017 року відкрито ще одне кримінальне провадження (№42017111200000043).

21 березня 2019 року колегія суддів Апеляційного суду Київської області скасувала ухвалу про закриття справи щодо побиття журналістів. Справу повернули до суду першої інстанції. А через рік Олег Поліщук отримав виправдувальний вирок.

Нагадаємо, тодішній міністр МВС Арсен Аваков до останнього не коментував напад зятя свого заступника на журналістів. І, зрештою, у коментарі журналістці, на яку було скоєно напад, він порадив «припинити істерику». Лише коли тодішній народний депутат Єгор Соболєв почав збирати підписи за відставку Авакова з поста міністра, Чеботар самостійно подав заяву про відставку.

Також нагадаємо, що нещодавно відкрили кримінальну справу проти журналістів Bihus.Info. Вони помітили, як першого заступника Голови Нацполіції Євгена Коваля вранці з-під будинку забирає водій на дорогому позашляховику. Того ж дня підлеглі Коваля відкрили кримінальне провадження і допитали редакцію.