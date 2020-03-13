Антикорупційний суд відправив під арешт колишню помічницю мера Одеси



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Експомічницю Труханова разом із групою осіб, підозрюють у заволодінні понад 92 млн гривень з міського бюджету Одеси

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишній помічниці міського голови Одеси, яка перебуває у розшуку. Про це повідомляє пресслужба суду.

«Учора, 12 березня, слідча суддя ВАКС обрала запобіжний захід колишній помічниці міського голови Одеси у вигляді тримання під вартою. Експомічницю підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України», - йдеться у повідомленні.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку упродовж п’яти днів із дня оголошення ухвали. Повний текст буде оголошено 13 березня о 12:50.

Зазначається, що підозрювана досі перебуває у розшуку, після її затримання слідчий суддя за участю підозрюваної не пізніше ніж за 48 годин розпочинає розгляд питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Йдеться про справу, у якій наприкінці січня цього року НАБУ оголосило експомічницю міського голови Одеси в розшук. ЇЇ, разом із групою осіб, підозрюють у заволодінні понад 92 млн гривень з міського бюджету Одеси. За версією слідства, підозрювані купили приміщення заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

Нагадаємо, ВАКС дослідив 21 том доказів у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні.

«На засіданні, яке відбулось 11 березня 2020 року, колегія суддів ВАКС дослідила 10 томів матеріалів, наданих стороною обвинувачення. Загалом у справі вже досліджено 21 том доказів», - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також повідомляється, що наступне засідання призначено на 27 березня 2020 року..

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України розглядатиме справу про внесення мером Одеси Геннадієм Трухановим завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки.

За даними правоохоронців, Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс майновий стан на загальну суму 32, 5 млн грн, у декларації 2016 року - на 18, 81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханового є діти.

Сам Труханов після оголошення йому підозри заявив, що ця справа – «метод тиску» на нього і членів його сім'ї.

У разі доведення провини, Труханову загрожує ув'язнення від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Крім того, міський голова може достроково припинити свої повноваження через рішення суду.