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    В Іспанії закрили справу щодо Фірташа через брак доказів

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    Олігарх&nbsp;<span>Дмитро Фірташ у суді у Відні</span> - В Іспанії закрили справу щодо Фірташа через брак доказів
    Олігарх Дмитро Фірташ у суді у Відні

    Судове слідче управління Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п’ять років тому

    В Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.

    Про це пише DW.

    Судове слідче управління Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п’ять років тому проти українського мільярдера Дмитра Фірташа.

    Суддя Іґнасіо Санчес обґрунтував своє рішення пропозицією самого слідства, яке пригальмувало справу ще 30 жовтня 2019 року.

    Слідство ж виходило з того, що антикорупційна прокуратура Іспанії — ініціатор кримінального переслідування Фірташа — не надала «вагомих доказів» провини підозрюваного. Олігарха обвинувачували у відмиванні великих сум грошей на території Іспанії та «членство в злочинному угрупуванні».

    Слідче управління Барселони двічі, починаючи з 2017 року, спрямовувало до Австрії, де перебуває Фірташ, запит на його екстрадицію в Іспанію і двічі отримувало відмову.

    Земельний суд Відня вважав «непереконливими» аргументи іспанської сторони. Йшлося, зокрема, про підозри, що Фірташ купив дорогу нерухомість у провінції Малага за «гроші сумнівного походження», «відмивши таким чином» кілька мільйонів євро.

    суд Дмитро Фірташ Іспанія суддя
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