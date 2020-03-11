В Іспанії закрили справу щодо Фірташа через брак доказів
Судове слідче управління Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п’ять років тому
В Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.
Про це пише DW.
Судове слідче управління Барселони здало в архів кримінальну справу, порушену п’ять років тому проти українського мільярдера Дмитра Фірташа.
Суддя Іґнасіо Санчес обґрунтував своє рішення пропозицією самого слідства, яке пригальмувало справу ще 30 жовтня 2019 року.
Слідство ж виходило з того, що антикорупційна прокуратура Іспанії — ініціатор кримінального переслідування Фірташа — не надала «вагомих доказів» провини підозрюваного. Олігарха обвинувачували у відмиванні великих сум грошей на території Іспанії та «членство в злочинному угрупуванні».
Слідче управління Барселони двічі, починаючи з 2017 року, спрямовувало до Австрії, де перебуває Фірташ, запит на його екстрадицію в Іспанію і двічі отримувало відмову.
Земельний суд Відня вважав «непереконливими» аргументи іспанської сторони. Йшлося, зокрема, про підозри, що Фірташ купив дорогу нерухомість у провінції Малага за «гроші сумнівного походження», «відмивши таким чином» кілька мільйонів євро.