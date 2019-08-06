Суд виніс рішення у справі про люстрацію директора Державного бюро розслідувань



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Апеляційний суд визнав, що Роман Труба не підпадає під люстрацію

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав, що директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба не підпадає під дію закону «Про очищення влади» (люстрацію). Про це йдеться в постанові суду, передають «Українські новини».

Суд розглянув апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва від 8 листопада 2018 року, яким встановлено факт протиправної бездіяльності Генеральної прокуратури, яка полягає в не проведенні належним чином люстраційної перевірки Труби, а також не включення його Мін'юстом до Єдиного державного реєстру люстрованих осіб.

Позов до суду був поданий депутатом Верховної ради від «Блоку Петра Порошенка» Юрієм Македоном.

Суд першої інстанції підтримав його позицію, згідно з якою Труба підпадає під люстрацію, оскільки на посаді прокурора Пустомитівського району Львівської області він брав участь у переслідуванні активіста Євромайдану, який організував перекриття траси «Київ - Чоп» 26 листопада 2013 року.

Суд першої інстанції вирішив, що цей факт мав стати підставою для застосування люстраційних обмежень щодо Труби та включення його до реєстру люстрованих осіб.

Апеляційний суд не погодився з такою позицією.

Апеляційний суд вказав, що активіст Євромайдану, заарештований за клопотанням Труби, в кінцевому підсумку був звільнений від кримінальної відповідальності не на підставі рішення суду та відповідного закону, а на підставі рішення прокуратури від 6 березня 2014 про закриття справи у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Таким чином, на думку суду, директор ГБР за формальними критеріями не підпадає під дію закону «Про очищення влади».

Апеляційний суд постановив, що Труба законно пройшов всі перевірки в рамках люстраційного закону і законно був призначений директором Держбюро розслідувань.

Суд задовольнив його апеляцію і скасував рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Окружний адміністративний суд Києва встановив факт не проведення Генпрокуратурою люстраційної перевірки директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

22 листопада 2017 року п’ятий президент Петро Порошенко призначив директором Державного бюро розслідувань Романа Трубу.