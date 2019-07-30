На президентському сайті з’явилась петиція щодо звільнення Труби і Вовка



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Директор ДБР Роман Труба

Автор петиції звертається до Зеленського з вимогою звільнити директора ДБР і скандального суддю

На сайті Офісу президента України з’явилась петиція з вимогою звільнити директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу та голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка

Відповідне звернення до президента Володимира Зеленського з’явилось сьогодні, 30 липня.

«Наразі громадськість здивована тим, що ви залишили поза увагою скандал з керівниками ДБР і ОАСК. Ці події не менш резонансні, ніж скандал з Глуховерєю.

Просимо вас звільнити директора Державного бюро розслідувань Романа Михайловича Трубу та голову Окружного адміністративного суду м. Києва Павла В'ячеславовича Вовка. Докладіть всіх можливих зусилль для того, що б справедливість тріумфувала!

Ми усвідомлюємо, що це не Ваша компетенція, проте суспільний резонанс не дозволяє Вам залишатися осторонь цієї проблеми!» – йдеться у тексті петиції.

Слід зазначити, що лише за кілька годин звільнення Труби і Вовка підтримали вже майже дві тисячі осіб з необхідних 25 тисяч.

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