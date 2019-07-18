Труба пообіцяв Зеленському «найближчим часом» результати розслідування схеми, до якої причетні депутати



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Сьогодні антикорупціонери звітували президенту

Незаконна схема пов’язана з використання облігацій внутрішньої держпозики

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявляє, що сума збитків від незаконних схем з використанням облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) становить десятки мільйонів доларів. Про це він розповів на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

«Наразі у нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні та купівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів, і до цієї схеми також причетні народні депутати України», - сказав Труба.

Наразі кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.

«Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати в цих провадженнях», - додав він.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року СБУ провела серію обшуків у офісах та за місцем проживання учасників фондового ринку. Слідчі заявляли, що посадові особи Укргазбанку, Альфа-Банку та банку «Альянс» у змові з посадовими особами ПАТ "Фондова біржа ПФТС, Українська біржа, «Універ Капітал», КУА «Універ Менеджмент», ТОВ «І-Інвест», ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ «Навігатор-інвест», Інвестиційна фінансова компанія «Арт Капітал», а також із кіпрськими компаніями Opexier Limited та Greencliff Enterprises Limited і фізичними особами в 2017-2018 рр. здійснили операції купівлі-продажу ОВДП у режимі так званого групового звіту з метою приховання понад 86 млн грн незаконного походження.